"أوبك بلس" توافق على خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يومياً

المصدر: د ب أ

قالت مصادر مطلعة إن ممثلي الدول الأعضاء في تجمع "أوبك بلس" اتفقوا خلال محادثاتهم أمس الخميس على خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل لدعم أسعار الخام في السوق العالمية.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الاتفاق الأولي بين دول التجمع جاء بعد ضغط قوي من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط

وهدد انهيار أسعار النفط آلاف الوظائف في قطاع الزيت الصخري بالولايات المتحدة وتراجع الإنفاق الاستثماري لشركات النفط سواء الكبرى مثل إكسون موبيل وشل أو الشركات الصغيرة المستقلة، إلى جانب تداعيات انهيار أسعار النفط على سوق الأسهم الأمريكية.

وقال مشاركون في محادثات "أوبك بلس"، التي جرت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إنه تقرر خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميا خلال مايو ويونيو المقبلين.

وأضاف المشاركون، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم، إن السعودية وروسيا اتفقتا على خفض إنتاجهما إلى 8.5 مليون برميل يوميا لكل دولة منهما، حيث وفقت الدولتان على خفض إنتاجهما بنسبة 23%.

ولم يصدر بيان رسمي عن المحادثات حتى الآن.