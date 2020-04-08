نيكي يغلق مرتفعا للجلسة الثالثة وإعلان الطوارئ يدفع لتغطية مراكز

المصدر: رويترز

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء بعدما أنهى رئيس الوزراء شينزو أبي حالة الضبابية في السوق بإعلان حالة الطوارئ التي طال انتظارها مما دفع مستثمرين لشراء أسهم مشغلي السكك الحديدية ومتاجر التجزئة لتغطية مراكز مكشوفة.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 2.13% إلى 19353.24 نقطة ليقترب من ذروة 25 مارس الماضي عند 19564 نقطة بينما كسب المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.59 بالمئة إلى 1425.47 نقطة.

وإلى جانب تغطية المراكز المكشوفة عقب إعلان حالة الطوارئ التي تمنح سلطات إضافية للحكومة للضغط على المواطنين للبقاء في منازلهم والشركات لإغلاق أبوابها، فإن آمال تباطؤ الوفيات بسبب فيروس كورونا تعزز الأسواق.

وصعدت أسهم مشغلي السكك الحديدية ليغلق مؤشر النقل البري لبورصة طوكيو على ارتفاع 4.1%.

وزاد سهم توبو للسكك الحديدية 5.2% وارتفع سهم أوداكيو إلكتريك سبعة بالمئة وكيو كورب 5.4% وسكك حديد شرق اليابان 5.4%.

كما انتعشت أسهم متاجر التجزئة حتى مع الاعلان عن إغلاق متاجر. وصعد سهم جيه.فرونت للتجزئة 6.6% وزاد سهم تاكاشيمايا 6.1%.