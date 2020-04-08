الذهب يتراجع مع تفوق قوة الدولار على مخاوف "كورونا"

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تفوق قوة الدولار وجني الأرباح على الاتجاه للعزوف عن المخاطر بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في شتى أنحاء العالم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1646.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش، بعد الصعود إلى أعلى مستوى منذ العاشر من مارس أمس الثلاثاء عند 1671.40 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1685.70 دولار للأوقية.

وصعد الدولار 0.1 % أمام عملات رئيسية، مما تسبب في ارتفاع تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى. وكان الدولار قد تكبد أمس الثلاثاء أسوأ انخفاض مقابل سلة من العملات في نحو أسبوعين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 1% إلى 2197.09 دولار للأوقية، بينما جنى البلاتين 0.7% ليصل إلى 739.02 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.3% إلى 15.05 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.