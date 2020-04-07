أسهم اليابان ترتفع لذروة أسبوع بفضل آمال تباطؤ كورونا

المصدر: رويترز

ارتفعت أسهم اليابان اليوم الثلاثاء، مدعومة بمؤشرات أولية على احتواء فيروس كورونا في نيويورك وبؤر تفشي ساخنة أخرى في انحاء العالم، بينما يترقب مستثمرو الأجل الطويل تفاصيل حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة في اليابان.

وزاد المؤشر نيكي القياسي 2% ليسجل 18950.18 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 31 مارس، مقتديا بمكاسب كبيرة في السوق الأمريكية الليلة الماضية.

وارتفع المؤشر توبكس الياباني الأوسع نطاقا 2% أيضا إلى 1403.21 نقطة، وهو أعلى مستوى إقفال في أسبوع، وختمت جميع المؤشرات الفرعية الثلاثة والثلاثين التعاملات على صعود.

وسجلت الأسهم التي تضررت في الأسابيع الأخيرة أداء أفضل اليوم.

وصعد سهم طوكيو إلكترون 5.7% وأدفانتست 12.7%، لكن المتعاملين قالوا إن موجة الصعود جاءت لتغطية المراكز المدينة وإنها غير مقنعة، إذ أن عددا كبيرا من مستثمري المدى الطويل في السوق مازالوا ينتظرون تفاصيل حزمة التحفيز الاقتصادي لليابان التي تقدر بتريليون دولار أمريكي.