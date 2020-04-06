المصدر: رويترز

صرح رئيس الصندوق السيادي الروسي لتلفزيون سي.إن.بي.سي اليوم الاثنين أن السعودية وروسيا "قريبتان جدا جدا" من اتفاق لخفض إنتاج النفط.

وقال كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي "أعتقد أن السوق بأسرها تدرك أن هذا الاتفاق مهم وستحقق قدرا كبيرا من الاستقرار، وهو استقرار مهم جدا للسوق، ونحن قريبون جدا".

وتجتمع أوبك وحلفاؤها يوم الخميس المقبل لبحث تقليص محتمل لمعروض الخام العالمي من أجل إنهاء حرب أسعار في السوق.

وانتهت التخفيضات المنسقة بين أعضاء «أوبك» وغيرهم بقيادة روسيا في 31 مارس، بعد أن ساعدت في دعم أسعار النفط الخام منذ أن بدأت في يناير 2017.