الكويت تصدر أول شحنة من نفط الخفجي في 5 سنوات

المصدر: رويترز

قالت وزارة النفط الكويتية اليوم الأحد، إنه جرى تصدير أول شحنة لنفط الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المحايدة المقسومة مع السعودية بعد انقطاع لنحو خمس سنوات.

وأفادت الوزارة في تغريدة بأنه جري تحميل الشحنة يومي السبت والأحد عبر الناقلة الكويتية دار سلوى.

كان وزير النفط خالد الفاضل صرح يوم الجمعة أن الناقلة دار سلوى ستتجه إلى آسيا محملة بنحو مليون برميل من الخام.

بدأت السعودية والكويت الإنتاج التجريبي من حقول النفط التي يشتركان في إدارتها في فبراير شباط بعد الاتفاق في العام الماضي على إنهاء خلاف دام خمس سنوات بشأن المنطقة التي تضخ 0.5 بالمئة من إمدادات الخام العالمية.