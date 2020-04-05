دعوة لتطبيق "خطة مارشال" لإنقاذ الاقتصاد الأوروبي من تداعيات كورونا

المصدر: د ب أ

جددت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية دعواتها من أجل الاستثمار الضخم في ميزانية الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يواجه فيه التكتل الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، وذلك في مقال رأي نشر اليوم الأحد.

وكانت فون دير لاين قد اقترحت قبل عدة أيام إعادة النظر بشكل جذري في ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027 والتي يمكن أن تحاكي حزمة الانعاش الهائلة التي وجهتها الولايات المتحدة إلى أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وكتبت في مقال رأي بصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية: "نحتاج إلى خطة مارشال لأوروبا".

وأضافت فون دير لاين إن ميزانية الاتحاد الأوروبي مقبولة في جميع الدول كأداة تعويض تضامني ويجب أن يجري تكييفها وفقًا للأزمة.

وبدت رئيسة المفوضية الأوروبية واثقة من أن أوروبا ستتعافى قريبًا.

وكتبت "أن المليارات الكثيرة التي يجب استثمارها اليوم لتجنب كارثة أكبر ستربط الأجيال".

وأضافت أن هذا سيجدد أيضا الشعور بالمجتمع داخل الدول الأوروبية في وقت الأزمات.

وتنقسم حكومات الاتحاد الأوروبي حول الإجراءات المشتركة التي يجب اتخاذها لدرء التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.