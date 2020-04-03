السعودية: لا يحق للقطاع الخاص إنهاء عقود الموظفين بسبب "الظروف القاهرة"

المصدر: د ب أ

أكدت وزارة الموارد البشرية السعودية، المسؤولة عن الإشراف على شؤون العمل والعمال، في المملكة انه " لا يحق للقطاع الخاص إنهاء عقود الموظفين بسبب "الظروف القاهرة" التي يمر بها البلاد بسبب فيروس "كورونا".



وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية اليوم"الجمعة"، في بيان لها ، إن ما تمر به البلاد من إجراءات وقائية احترازية صحية للحد من تفشي فيروس كورونا لا يندرج ضمن ما نصت عليه المادة (74) من نظام العمل والمتعلقة بإنهاء عقد العمل في حالة القوة القاهرة.



وأضافت، حسبما نقلت صحيفة "عكاظ "، أن إنهاء عقود الموظفين يعتبر غير نظامي وله تبعات وعقوبات ستوقع على المنشآت، مشيرة لاتخاذ الدولة العديد من القرارات الداعمة للقطاع الخاص للمساعدة في الحفاظ على موظفيهم خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم أجمع المتأثرة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).