جونسون يتعهد بدعم عمال بريطانيا في مواجهة انتشار كورونا

المصدر: د ب أ

أفادت وكالة أنباء "بلومبيرغ" الأمريكية بأنه من المقرر اليوم الجمعة الإعلان عن خطط لدعم العمال في بريطانيا حتى لايفقدون وظائفهم في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .

وقالت الوكالة إنه من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزير الخزانة ريشي سوناك، عن إجراءات لدعم الشركات التي تضررت جراء تفشي الوباء، وذلك بعد محادثات وصفت بالإيجابية مع رؤساء الشركات وقادة نقابات عمالية.

وتحدث جونسون أمام الصحفيين في لندن، حيث وجه حديثه للشركات بـ "الوقوف إلى جانب موظفيكم، وإلى جانب عمالكم، لنقف إلى جانبكم".

وأوضح جونسون أنه على عكس ما جرى في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008 ، فإن الحكومة لن تعطي الأولوية لإنقاذ الشركات الكبرى، ولكن بدلاً من ذلك ستركز على إنقاذ سبل عيش المواطنين العاديين.

وسيجري البدء في إجراءات دعم العمال عقب ضخ دعم غير مسبوق في اقتصاد المملكة المتحدة، حيث يدمر الوباء القطاعات التي كان وضعها المالي قويا في السابق بدءا من قطاع الطيران وحتى المطاعم.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن وزير الخزانة البريطاني حزمة من القروض والمنح والإعفاءات الضريبية للشركات بقيمة 350 مليار جنيه استرليني (400 مليار دولار) ، في حين خفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي.