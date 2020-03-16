المغرب يخصص 1.4 مليار دولار لمواجهة كورونا

المصدر: رويترز

أعلن الديوان الملكي المغربي، أن الملك محمد السادس أمر بإنشاء صندوق باحتياطي قدره عشرة مليارات درهم (1.4 مليار دولار) لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال الديوان في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الصندوق يهدف إلى توفير "النفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنى التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال".

وأضاف البيان، أن جزءا من الاعتمادات المخصصة للصندوق "ستخصص لدعم الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما في ما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة والحفاظ على الوظائف والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة".