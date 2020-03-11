الكويت تحظر تصدير السلع والمنتجات الغذائية والأدوية

المصدر: د ب أ

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان اليوم الأربعاء قرارا وزاريا بحظر تصدير كل أنواع السلع والمنتجات الغذائية والأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية خارج البلاد إلا بموافقة مسبقة من وزارة التجارة.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الوزير في بيان صحفي اليوم الاربعاء إن القرار نص على وقوع غير الملتزمين به تحت وطأة العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1979.

وأعلنت الكويت إغلاق الجهات الحكومية والخاصة وإيقاف رحلات الطيران التجارية وإغلاق المدارس والجامعات وتعطيل البورصة كإجراءات احترازية لمواجهة كورونا.