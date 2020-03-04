إندونيسيا تداهم مستودعات الكمامات وسط أزمة الكورونا

المصدر: د ب أ

قالت الشرطة الإندونيسية اليوم الأربعاء إنها ضبطت أكثر من 500 صندوق من الكمامات الطبية في إطار حملة إجراءات صارمة ضد من يقومون بتخزين هذه السلعة وسط الإقبال على شرائها بسبب الذعر بعد أن أكدت الحكومة اكتشاف أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد هذا الأسبوع.

وصرح المتحدث باسم شرطة جاكرتا يسري يونس بأن رجال الشرطة داهموا مستودعا في تانجيرانج غربي جاكرتا وصادروا 180 صندوقا تحتوي على نحو 600 ألف كمامة.

وقال يسري: "لا يحق لهم توزيع الأقنعة"، مضيفا أنه يتم استجواب ثلاثة من مالكي المستودع.

وأفاد بأن الشرطة صادرت أمس الثلاثاء 350 صندوقا يحتوي على الكمامات أيضا في شقة بالعاصمة جاكرتا.

وارتفعت أسعار الكمامات الطبية للغاية منذ أن أعلنت الحكومة عن حالتين مؤكدتين من الإصابة بالفيروس يوم الاثنين، بعد تأكيدها لأسابيع أن البلاد خالية من أية حالات.

وأصبح الآن يتعين على المشتري أن يدفع 500 ألف روبية (35 دولارا) لعدد من الكمامات كان سعره قبل ذلك 20 ألف روبية.

وتوافد سكان جاكرتا أيضا على المتاجر (السوبر ماركت) لتخزين المواد الغذائية ومطهرات الأيدي.