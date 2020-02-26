الهند ترفع الحظر على تصدير البصل

المصدر: د ب أ

قررت الحكومة الهندية اليوم الأربعاء رفع الحظر المفروض على تصدير البصل، وذلك بعد أن استقرت الأسعار حيث من المرجح أن تكون هناك وفرة من المحصول.

جاء ذلك في تغريدة لوزير شؤون المستهلكين رام فيلاس باسوان عبر صفحته على موقع تويتر، مضيفا أن الحصاد المتوقع في شهر مارس المقبل يزيد على 4 ملايين طن مقابل 2.8 مليون طن العام الماضي. وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وكان معدل التضخم في الهند بحلول 12 فبراير الجاري قد وصل إلى أعلى مستوياته منذ وصول رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة في عام 2014.

وفرضت الهند في 29 سبتمبر من العام الماضي حظرا على تصدير البصل بعد ارتفاع أسعاره إلى نحو 80 روبية (1.13 دولار) للكيلو جرام.