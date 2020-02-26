الرئيس اللبناني يعلن دخول بلاده نادي الدول النفطية

المصدر: د ب أ

أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مساء اليوم الأربعاء عشية إطلاق أعمال حفر أول بئر نفطي، دخول لبنان نادي الدول النفطية، معتبراً أن يوم غد، هو يوم تاريخي سيذكره حاضر لبنان ومستقبله.

وقال في كلمة للشعب اللبناني إنه "كان على يقين منذ عودته بعد سنوات المنفى في العام 2005، أن هذا الحلم لكثير من المخلصين يجب أن يتحقق".

وأضاف "إننا اليوم، أكثر من أي يوم مضى، مصمّمون على تحمّل مسؤولية مواجهة سياسات اقتصادية خاطئة وتراكمات متلاحقة ومتعددة، ووضع حد لها بهدف وقف المسار الانحداري الذي أوصلنا منذ عقود إلى ما نحن عليه".

وأكد الرئيس اللبناني على أهمية هذا الحدث الذي "سيشكّل حجر الأساس للخروج من الهاوية، ومحطة جذرية لتحوّل اقتصادنا من اقتصاد ريعي نفعي، إلى اقتصاد منتج يساهم فيه الجميع ويفيد منه الجميع".

يذكر أن الباخرة تانجستر اكسبلورر سوف تبدأ خلال الساعات المقبلة بحفر أول بئر نفطي في المياه الاقليمية اللبنانية " في البلوك رقم 4" شمال بيروت، قبالة شاطئ (كسروان- جبيل).

ووقع تحالف عالمي مؤلف من شركات "توتال" بصفتها المشغل (40%) و إيني" (40%) و"نوفاتيك" (20%) في شباط/فبراير 2018 اتفاقية التنقيب والإنتاج في البلوك رقم 4 في المياه الإقليمية اللبنانية.

وتم توقيع عقد في العام الماضي 2019 مع شركة "روسنفت" الروسية يمتد 20 عامًا، لتطوير منشآت تخزين النفط في ميناء طرابلس شمالي لبنان