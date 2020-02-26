إندونيسيا: كورونا تسبب فى خسائر بقيمة 500 مليون دولار فى قطاع السياحة

المصدر: د ب أ

صرح الوزير المنسق لشؤون البحرية التجارية والاستثمار الإندونيسى لوهوت بانديجايتان بأن قطاع السياحة فى إندونيسيا تأثر بصورة سلبية بتفشى فيروس كورونا المتحور الجديد / كوفيد - 19 / حول دول العالم ، وأن التقديرات تشير إلى أن الخسائر بالنسبة لإندونيسيا بلغت حتى الآن 500 مليون دولار.

ونقلت صحيفة جاكرتا بوست اليوم الأربعاء عن الوزير الإندونيسى القول فى تصريحات أدلى بها أمس فى جاكرتا " طبقا لبيانات البنك المركزى الإندونيسى فإن السياحة لدينا خسرت 500 مليون دولار فى شهر واحد " .

وأوضح أن الحكومة الإندونيسية قامت بوضع حزم من الإجراءات الخاصة بقطاع السياحة تستهدف الحد من حجم هذه الخسائر .

وقال الوزير إن حوالى 173 مليون سائح صينى يسافرون فى جولات سياحية حول العالم سنويا، مما يدر دخلا عالميا تبلغ قيمته 270 مليار دولار، مضيفا أن إندونيسيا تستقبل سنويا من بين هذا العدد حوالى مليوني سائح صيني فقط، وذلك فى الوقت الذى تستقبل فيه كل من سنغافورة واليابان حوالي 6 ملايين سائح صيني.

وذكر لوهوت أن إندونيسيا تقوم بحملة تستهدف زيادة عدد السائحين الصينيين لما يصل إلى 10 ملايين سائح سنويا في المستقبل.