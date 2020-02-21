ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 7 سنوات

المصدر: رويترز

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبع سنوات اليوم الجمعة وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر ونصف الشهر، في الوقت الذي تلقى فيه الطلب على أصل الملاذ الآمن الدعم من ارتفاع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن 52 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يصل بالإجمالي على مستوى البلاد إلى 156، بينما أعلنت اليابان عن أول وفاة على متن سفينة سياحية تشكل أكبر تجمع للإصابات خارج الصين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1625.05 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير 2013 عند 1626.27 دولارا. ومنذ بداية الأسبوع، ارتفعت الأسعار 2.5 بالمئة وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ الثالث من يناير.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1627.40 دولارا.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني "يبدو أن التركيز الرئيسي للذهب ينصب على الضبابية التي تكتنف الفيروس... وانتشاره في أنحاء العالم" مضيفا أن تأثير الوباء على السياحة والسفر والنمو يؤجج الطلب على المعدن الأصفر.