شاهد.. إيرباص تكشف عن أحدث تصميم لطائرة بأجنحة مختلفة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت إيرباص عن أحدث تصميماتها للطائرة التجارية "مافريك" (الجناح المخلوط) الجديدة، التي جاءت بأجنحة مميزة تساعد على توفير الوقود بنسبة 20%.

وقد يكون السفر على متن طائرة بهذا الشكل غير مريح تماما بحسب (CNN)، فالمطبات الهوائية ستؤثر بشدة في طرفي الجناحين، وقد يستغرق الأمر وقتاً لانطلاق أول رحلة حقيقية بهذا التصميم، وقد ينتهي المطاف بشركة إيرباص إلى المنافسة مع شركة بوينغ، التي قد تطلق طائرة بالتصميم نفسه.