الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين إلى أعلى مستوى لها في أسبوع مع سعي المستثمرين إلى التماس الآمان وسط مخاوف بشأن الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا الذي يتزايد عدد ضحاياه.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1574.87 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول مرتفعا 0.4 بالمئة عن مستواه في بداية الجلسة، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير شباط عند 1576.76 دولارا.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة ليسجل عند التسوية 1579.50 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتس، "مازال هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بأثر (الفيروس) ونرى تناميا في الوفيات والإصابات. العواقب الاقتصادية ما زالت غير واضحة. إذا كان الأمر كذلك، فسنظل نرى دعما معقولا للذهب."

لكنه أضاف أن ارتفاع أسعار المنتجين والمستهلكين في الصين في يناير "أضر قليلا" بالذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 2346.20 دولارا للأوقية بينما صعدت الفضة 0.7 بالمئة إلى 17.80 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 961.92 دولارا للأوقية.