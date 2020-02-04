تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار

المصدر: رويترز

تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في أسبوع تقريبا اليوم الثلاثاء، إذ صعد الدولار وربحت الأسهم بعد أن دعمت إجراءات صينية لتخفيف الأثر الاقتصادي الناجم عن وباء فيروس كورونا إقبال المستثمرين على المخاطرة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1566.74 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13.03 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أقل مستوى له منذ 29 يناير عند 1564.99 دولارا. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 1571.10 دولارا.

وانتعشت الأسواق العالمية مع تعويض الأسهم الصينية بعض الخسائر التي تكبدتها في السابق بفعل فيروس كورونا، مدعومة بجهود رسمية لتخفيف التوتر حيال التفشي الذي أودى بحياة 427 شخصا حتى الآن.

وزاد مؤشر الدولار، ليجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وذلك بعد أن ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة في اليوم السابق بدعم من انتعاش في يناير في نشاط المصانع الأمريكية بعد خمسة شهور من الانكماش.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 3.4 بالمئة إلى 2399 دولارا للأوقية بعد أن قفز في وقت سابق لأعلى مستوياته منذ 27 يناير عند 2407.51 دولارات.

وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.69 دولارا، وصعد البلاتين واحدا بالمئة إلى 975.70 دولارا.