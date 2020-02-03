الذهب يهبط من أعلى مستوى في أربعة أسابيع

المصدر: رويترز

فقد الذهب واحداً بالمئة، لينزل عن أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع مع تحرك الصين لحماية اقتصادها من تأثير الفيروس التاجي وصعود الدولار نتيجة لتدفقات على أصول الملاذ الآمن.

وخسر الذهب في المعاملات الفورية ما يصل إلى واحد بالمئة، وبحلول الساعة 10.33 بتوقيت غرينتش، نزل 0.7 بالمئة إلى 1578.26 دولارا للأوقية (الأونصة).

وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير في وقت سابق من الجلسة. وفي العقود الأمريكية الآجلة، هبط الذهب 0.3 بالمئة إلى 1582.90 دولارا.

وارتفعت الأسهم الأوروبية والأمريكية قليلاً لكن الأسهم العالمية هبطت لأقل مستوى في سبعة أسابيع. وارتفع الدولار نحو 0.3 بالمئة مقابل منافسيه الرئيسيين بعدما تعافى من أقل مستوى من أسبوعين الذي لامسه الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2277.65 دولارا للأوقية، في حين هبطت الفضة 1.3 بالمئة إلى 17.79 دولارا وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 953.75 دولارا.