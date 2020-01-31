"كورونا" يهوي بالريال البرازيلي إلى مستوى قياسي

المصدر: د ب أ

تراجع سعر الريال البرازيلي إلى مستوى قياسي اليوم الجمعة في الوقت الذي تقوم فيه أسواق المال العالمية بتقييم التأثير المحتمل لتفشي فيروس كورونا المتحور الجديد، والذي قضى على أكثر من 200 شخص في الصين على آفاق النمو الاقتصادي العالمي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الريال البرازيلي تراجع في تعاملات صباح اليوم بتوقيت نيويورك بنسبة 6ر0% إلى 2726ر4 ريال لكل دولار أمريكي ليسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر الماضي.

جاء ذلك قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البرازيلي يوم 5 فبراير المقبل لمراجعة السياسة النقدية، في حين يتوقع المحللون الذين استطلعت بلومبرغ رأيهم، خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

يذكر أن الريال البرازيلي هو ثالث أسوأ عملة من عملات الدول الصاعدة أداء خلال العام الحالي، بعد البيزو التشيلي والراند الجنوب أفريقي.