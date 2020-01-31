الذهب يتراجع مع تهدئة المخاوف بشأن فيروس كورونا

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد أن قالت منظمة الصحة العالمية إن التدابير التي اتخذتها الصين قد تسيطر على تفشي فيروس كورونا وأظهرت مسوح مؤشرات على الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن المعدن النفيس ارتفع 3.7 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري، ويتجه لتسجيل أفضل مكسب شهري منذ أغسطس، في الوقت الذي أجج فيه انتشار الوباء مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 06.46 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1572.96 دولارا للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1578.30 دولارا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس أن تفشي فيروس كورونا أصبح حالة طوارئ عالمية، لكنها عارضت فرض قيود على السفر أو التجارة مع الصين وقالت إن الإجراءات التي تتخذها بكين كفيلة بتغيير الوضع.

وأودى فيروس كورونا الجديد حتى الآن بحياة 213 شخصا في الصين وانتشر إلى ما لا يقل عن 22 دولة، بينما أصاب بالشلل العديد من الأقاليم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم عبر العزل وتقييد السفر وإغلاق الشركات. ويُعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وارتفعت الأسهم الآسيوية قليلا في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون في أن يتم احتواء الوباء الصيني قريبا، بينما أظهرت مسوح استقرار نشاط المصانع الصينية وشركات الخدمات هذا الشهر بعد تحسن أكبر في المعنويات.

ومما ضغط على الذهب أكثر أن ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات، مما يقلص تكلفة المعدن الأصفر على حائزي بقية العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسر البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2307.02 دولارات للأوقية. وتتجه أسعار المعدن للارتفاع 19 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري، وهو أفضل أداء منذ نوفمبر 2016، لكنها تراجعت نحو خمسة بالمئة هذا الأسبوع.

واستقرت الفضة عند 17.82 دولارا وتراجعت 1.4 بالمئة في الأسبوع، وهو أسوأ أداء منذ الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر. وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 976.16 دولارا ويمضي على مسار التراجع 2.5 بالمئة في الأسبوع في أكبر انخفاض منذ أوائل نوفمبر.