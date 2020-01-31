المغرب وإيطاليا تعلقان رحلاتهما الجويّة إلى الصين

المصدر: وكالات

أعلنت شركة الطيران المغربية أمس الخميس تعليقا مؤقتا لرحلاتها بين الدار البيضاء وبكين حتى نهاية فبراير، في وقت تشهد الصين انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بما لا يقل عن 170 شخصا.

وعزت شركة الخطوط الملكية المغربية في بيان لها القرار الساري المفعول ابتداء من الجمعة وحتى 29 فبراير إلى "التراجع القوي في الطلب على رحلات الدار البيضاء - بكين - الدار البيضاء".

وأُعلِن افتتاح هذا الخط في منتصف يناير لربط الدار البيضاء ببكين مباشرة للمرة الأولى.

وكان المغرب، الذي لم يسجل أية إصابة بالفيروس، أعلن الاثنين أنه يستعد لإجلاء مئة من رعاياه موجودين في مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر، من دون تحديد تاريخ بدء الإجلاء.

كما أعلن رئيس وزراء إيطاليا، جيوسيبي كونتى أمس الخميس وقف كل الرحلات الجوية من و إلى الصين بعد تأكد وجود حالتى إصابة بفيروس كورونا فى البلاد لأول مرة.

وقررت شركات طيران عدة بينها بريتش ايرويز ولوفتهانزا واميريكن ايرلاينز تعليق او تقليص رحلاتها الى البر الصيني. وأوصت دول عدة بينها بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة مواطنيها بتجنب زيارة الصين.

واتخذت السلطات الصينية تدابير استثنائية لمنع انتشار الفيروس، وباتت ووهان التي انتشر منها الوباء منقطعة عن العالم منذ أسبوع.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس أنها لا ترى سببا للحد من الرحلات والتبادل التجاري مع الصين رغم إعلانها حال الطوارىء الصحية على الصعيد الدولي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد انطلاقا من هذا البلد.