ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج في أكتوبر 2019

المصدر: رويترز

قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 12.7 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر من العام الماضي بقيمة 261 مليون دولار لتبلغ نحو 2.3 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار تقريبا خلال نفس الفترة من 2018.

وأضاف البنك في بيان صحفي أن التحويلات ارتفعت خلال أول أربعة أشهر من السنة المالية 2019-2020 بنحو مليار دولار بمعدل سنوي 13.4 بالمئة لتسجل نحو تسعة مليارات دولار، مقابل نحو ثمانية مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وتمثل التحويلات مصدرا مهما للعملة الأجنبية للبلاد.