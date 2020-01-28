الذهب يبلغ أعلى مستوى في 3 أسابيع

المصدر: رويترز

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع، أمس الاثنين، حيث حدت بواعث القلق من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا بالمستثمرين إلى الهروع صوب الملاذات الآمنة.



وبحلول الساعة 18:50 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 1577.31 دولارا للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، زادت الأسعار إلى 1586.43 دولارا ، أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير.

وتحدد سعر التسوية في عقود الذهب الأمريكية الآجلة على ارتفاع 0.3 بالمئة إلى 1577.4 دولار للأوقية.

وقال إدوارد ماير، المحلل لـ"دى إي.دي إند إف مان"، كابيتال ماركتس "الشراء في الملاذات الآمنة أوقد شرارته هذا الفيروس في الصين ونرى عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم ... إنه الفزع في الأغلب، فالأسواق تنظر في إمكانية أن يتباطأ الاقتصاد الصيني".

وتابع "قد نسجل المرتفعات التي سبق بلوغها في الآونة الأخيرة فوق 1600 دولار إذا تدهور هذا الوضع"