إجراءات أوروبية تمييزية على العسل القادم من الخارج

المصدر: د ب أ

اقترحت 16 من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تمييز العسل المستورد من خارج أوروبا، بهدف حماية النحالين الأوروبيين من منافسة العسل ذي الأسعار المتدنية.

وأكدت وزيرة الزراعة الألمانية، يوليا كلوكنر، اليوم الاثنين في بروكسل، دعمها لهذه المبادرة، من ناحية المبدأ.

ويأتي هذا الاقتراح على خلفية التفاوت الكبير بين أسعار العسل المنتج في أوروبا والعسل المستورد من خارجها.

وجاء في الاقتراح الذي تقدمت به الدول الـ 16 للمفوضية الأوروبية أن العسل المستورد من خارج أوروبا أقل سعرا بكثير من العسل الأوروبي، "وبسبب ارتفاع تكاليف إنتاج العسل الأوروبي فإن مصنعي العسل الأوروبيين لا يستطيعون منافسة العسل المستورد، تقريبا. وفي المقابل يحرص المنتج الأوروبي على مراعاة معايير الجودة وحماية البيئة".

وكان مستوردو العسل يضعون، حتى الآن، علامات تمييزية على عبوات العسل المنتج في الاتحاد الأوروبي إذا تم خلطه مع عسل مستورد، من الصين على سبيل المثال، حيث كان بائعو هذا العسل ملزمين بالإشارة إلى أن هذا العسل "مزيج من عسل من الاتحاد الأوروبي ومن خارجه"، حيث يمكن من الناحية النظرية خلط كميات صغيرة من العسل المنتج داخل الاتحاد الأوروبي مع كمية كبيرة من العسل المستورد، دون أن يلاحظ المستهلك ذلك.

وتطالب الدول الـ 16، المفوضية الأوروبية بإعداد اقتراح بوضع إشارات أكثر وضوحا تشير لمصدر العسل.