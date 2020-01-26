شاهد.. بوينغ "777-إكس" العابرة للقارات في رحلتها التجريبية الأولى

المصدر: أ ف ب

انطلقت أمس السبت الرحلة الأولى لطائرة المسافات الطويلة "777-إكس" في خطوة نحو الأمام لشركة "بوينغ" الأمريكية لصناعة الطائرات التي لا تزال تحت وطأة أزمة طراز "737 ماكس".

وأقلعت الطائرة بعيد الساعة العاشرة صباحا (18,00 ت غ) من مطار باين فيلد في إفيريت في ولاية واشنطن في شمال غرب البلاد.

وكانت الرحلة الأولى لهذا الطراز الجديد من طائرات المسافات الطويلة مقرّرة أساساً في صيف 2019، لكنّها أرجئت بسبب مشاكل في محرّك "جي إي 9 إكس" الجديد، الذي تصنّعه شركة "جنرال إلكتريك"، إضافة إلى صعوبات تتعلّق بعمل الأجنحة والبرامج المعلوماتية.

وهذا الأسبوع أرجئت الرحلة مجددا مرّتين، الأولى الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية وفق ما أعلنت الشركة، ومن ثم الجمعة بسبب هبوب رياح قوية.

وصرخ المتحدث باسم الشركة جوش غرين "نعم!" لدى ارتفاع الطائرة عن المدرج.

وسرعان ما اختفت الطائرة بين السحب، ومن المتوقع أن تجري رحلة لعدة ساعات قبل أن تحط في مطار بوينغ في سياتل الواقعة على بعد نحو خمسين كيلومترا.

وطائرة "777-إكس"، التي تتراوح سعتها بين 384 و426 راكباً، مصممة لمنافسة طائرة إيرباص "إيه 350"، وقد حصلت بوينغ حتى اليوم على طلبات شراء 340 طائرة من هذا الطراز غالبيتها من سبع شركات طيران عالمية ضخمة هي طيران الإمارات ولوفتهانزا وكاثاي باسيفيك والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية السنغافورية.

ويتميّز هذا الطراز بجناحين يمكن طي طرفيهما، ما يسهم في التقليل من استهلاك الوقود ويسهّل ركنها على المدرج.

وتعتزم بوينغ تسليم أولى الطائرات من هذا الطراز مطلع العام المقبل.

وقد أكملت الطائرة، التي يبلغ طولها 252 قدما، بنجاح رحلتها الأولى في بوينغ فيلد قرب وسط سياتل في الساعة الثانية مساء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش) بعد طيرانها لأول مرة أكثر من ثلاث ساعات فيما يمثل بداية عام من الاختبارات قبل دخولها الخدمة عبر القارات في 2021.

#فيديو: بوينغ "777-إكس" العابرة للقارات تنهي رحلتها التجريبية الأولى بنجاح وتهبط في مطار بوينغ فيلد قرب وسط سياتلhttps://t.co/QLTbLoGoMc#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bz9OXwmWJs — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 25, 2020