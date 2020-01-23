الطقس السيئ يلغي رحلة بوينغ "777 إكس" المنتظرة

المصدر: أ ف ب

أعلنت مجموعة "بوينغ" الأربعاء أنّ الرحلة الأولى لطائرة المسافات الطويلة "777 إكس" والتي كان مقررا أن تنطلق من ضواحي سياتل في شمال غرب الولايات المتّحدة الخميس أرجئت إلى موعد لاحق بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال عملاق صناعة الطيران الأمريكي في بيان مقتضب "نحن نرجئ موعد الرحلة الأولى للطائرة 777 إكس والتي كانت مقرّرة يوم غد في 23 يناير، بسبب الطقس"، مشيراً إلى انّ الفرق المسؤولة عن تنظيم هذه الرحلة المهمّة للغاية في حياة الطائرة يدرسون إمكانية الطيران يوم الجمعة.

وكانت الرحلة الأولى لهذا الطراز الجديد من طائرات المسافات الطويلة مقرّرة أساساً في صيف 2019، لكنّها أرجئت بسبب مشاكل في محرّك "جي إي 9 إكس" الجديد الذي تصنّعه شركة "جنرال إلكتريك" إضافة إلى صعوبات تتعلّق بعمل الأجنحة والبرامج المعلوماتية.