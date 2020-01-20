الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع

المصدر: رويترز

بلغ الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الاثنين في الوقت الذي يتحوط فيه المستثمرون من توترات مستمرة في الشرق الأوسط ومحاكمة بغرض المساءلة في واشنطن، بينما لم تظهر أي مؤشرات على تراجع البلاديوم الذي يشهد عجزا في الإمدادات عن صعوده القياسي.

وبحلول الساعة 11.20 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1560.21 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 10 يناير عند 1562.51 دولارا في وقت سابق من الجلسة. واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1560.30 دولارا.

وقال أويجن فاينبرج المحلل لدى كومرتس بنك "يتجه المستثمرون نحو الذهب بالرغم من صعود في أسواق الأسهم، وهو ما يعود على الأغلب إلى عوامل ضبابية طويلة المدى مثل عدم الاستقرار السياسي وتقلب محتمل في سوق الأسهم في المستقبل وتوقعات بضعف الأرباح وأسعار فائدة شديدة التدني".

وأضاف فاينبرج أن المستثمرين يضعون الأموال في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب وتشتري بنوك مركزية المعدن بمعدلات قياسية.

وتقدم البلاديوم اثنين بالمئة تقريبا إلى 2522.5 دولارا للأوقية، بعد أن بلغ المعدن الذي يُستخدم في التحفيز بقطاع السيارات مستوى قياسيا عند 2582.19 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وقال فاينبرج "صعود البلاديوم لا يتماشى مع العوامل الأساسية وقد نرى نزولا في الأسعار قريبا".

وارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 18.06 دولارا للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1024.17 دولارا.