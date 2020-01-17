بالفيديو.. ألفابت القابضة لغوغل تكسر حاجز تريليون دولار

المصدر: د ب أ

كسرت ألفابت، الشركة الأم لغوغل، أمس الخميس حاجز التريليون دولار في رأس المال السوقي، وفقا لتقارير.

وتم تداول أسهم ألفابت عند مستوى قياسي بلغ 1450 دولارا للسهم في بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس الخميس.

وارتفعت الأسهم أكثر من 8 بالمئة منذ بداية هذا العام، وفقا لشبكة سي إن إن.

وتنضم شركة ألفابت إلى شركات متاجر التجزئة على الإنترنت أمازون وأبل الشركة المصنعة لأيفون وعملاق البرمجيات الأمريكية شركة مايكروسوف لتصبح الشركة الأمريكية الرابعة التي تحقق هذا الإنجاز.