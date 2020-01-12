الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية توصي بتفادي الأجواء الإيرانية

المصدر: أ ف ب

أوصت الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية أمس السبت شركات الطيران الأوروبية بتفادي الأجواء الإيرانية "حتى اشعار آخر"، اثر اعتراف طهران بإسقاط طائرة بوينغ أوكرانية "خطأ" الأربعاء ما أسفر عن مقتل ركابها الـ 176.

وقالت الوكالة في بيان "استنادا إلى كل المعلومات المتوافرة، فإن التوصية في ظروف السلامة الراهنة تقضي بتجنب التحليق في الأجواء الإيرانية مهما كان الارتفاع حتى اشعار آخر، وذلك كإجراء وقائي".

وأوضحت الوكالة أن تعليماتها بتجنب الأجواء العراقية المجاورة لم تتبدل.

وأقرت السلطات الإيرانية السبت بأن الطائرة الأوكرانية اسقطت "خطأ" بصاروخ.

وأضافت الوكالة: "إنه وضع يتطور في شكل كبير، وسيتم إجراء تقييم جديد مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الاأوروبي بداية الأسبوع المقبل".