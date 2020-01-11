تراجع أسعار النفط إلى ما دون 65 دولاراً

المصدر: رويترز

تراجع النفط دون 65 دولارا للبرميل أمس الجمعة، متكبداً أول خسارة أسبوعية منذ أواخر نوفمبر، مما محا علاوة المخاطر التي أُضيفت للأسعار هذا الأسبوع منذ قتل هجوم بطائرة مسيرة أمريكية قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة ومؤشرات أخرى على وفرة الإمدادات.

لكن الأسواق ما زالت تراقب المخاطر الأطول أجلا للصراع، وتلقت الأسعار الدعم لفترة وجيزة اليوم بفضل عقوبات أمريكية جديدة على إيران ردا على هجومها الصاروخي على قوات أمريكية في العراق هذا الأسبوع.

كما قال الأسطول الخامس الأمريكي في بيان إن إن سفينة تابعة للبحرية الروسية "اقتربت بشدة" من مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في شمال بحر العرب أول أمس الخميس.

وانخفض خام القياس العالمي برنت 39 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 64.98 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا ليغلق عند 59.04 دولار.

وقال فيل فلين، محلل النفط لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو: "مع تراجع إيران هناك إحساس بأن إمدادات النفط آمنة تماما لكن في الوقت الحالي ومع فرض العقوبات وهذا التقرير الذي يقول إن سفينة روسية تصرفت بعدوانية تجاه سفينة أمريكية، هذا يسبب القليل من الخوف مجددا في السوق".

وفي الأسبوع، تكبد برنت خسارة بنسبة 5.3 بالمئة وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 6.4 بالمئة، والخامان القياسيان أقل حاليا من المستويات التي سجلاها قبل أن تقتل هجمة بطائرة مسيرة أمريكية القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في الثالث من يناير.

وردت إيران على الضربة الأمريكية في الثامن من يناير بهجوم صاروخي على قاعدتين جويتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية لم يسفر عن أية خسائر بشرية. لكن قائدا بالحرس الثوري قال إن إيران ستنفذ "انتقاما أشد" قريبا.

لكن ليس هناك أي تعطل في إنتاج الشرق الأوسط نتيجة لتنامي التوترات، وأفادت مؤشرات أخرى هذا الأسبوع بوفرة الإمدادات.

وأظهرت بيانات حكومية أمريكية أمس تباطؤ نمو الوظائف بأكثر من المتوقع في ديسمبر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، وإن مخزونات البنزين ارتفعت بأكبر قدر في أسبوع على مدى أربع سنوات.