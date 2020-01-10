الذهب يهبط وسط ارتفاع الأسهم

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد انخفاضها بما يصل إلى واحد بالمئة في الجلسة السابقة، حيث حدا انحسار التوترات في الشرق الأوسط بالمستثمرين للعودة إلى الرهانات عالية المخاطر.

وبحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 بالمئة إلى 1550.66 دولارا للأوقية. وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ الثالث من يناير عندما سجلت 1539.78 دولاراً أمس الخميس.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1551.60 دولارا.

في غضون ذلك، ارتفعت الأسهم العالمية لمستويات قياسية بعد تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن إيران أشارت إلى تهدئة التوترات العسكرية، حتى مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران.

وقال ستيفن إينس، محلل السوق لدى أكسي تريدر، "نرى تقبلا للمخاطرة ودولارا أقوى وأسهما في صعود.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2101.81 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية 2149.50 دولارا في الجلسة السابقة بفعل مشاكل المعروض.

وعلى مدار الأسبوع، يتجه المعدن لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ منتصف يونيو حزيران، بصعوده نحو ستة بالمئة حتى الآن.

وتقدمت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.93 دولار للأوقية، لكنها بصدد أسوأ أسبوع لها في خمسة أسابيع، في حين زاد البلاتين 0.2 بالمئة أيضا مسجلا 968.49 دولار.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)