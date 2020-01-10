رئيس نيسان السابق: أشعر بخيانة جديدة من غصن

المصدر: البيان الإلكتروني

قال رئيس شركة نيسان السابق هيروتو سايكاوا إنه شعر بخيانة جديدة من رئيس مجلس إدارة الشركة السابق كارلوس غصن بعدما شاهد مؤتمره الصحفي في بيروت، وفقاً لما ذكره موقع "اليابان بالعربي".

وتحدث سايكاوا للصحفيين صباح أمس الخميس. وقال إن كان ذلك هو كل ما أراد غصن أن يقوله، لكان بمقدوره أن يفعل الشيء نفسه في اليابان.

وأضاف سايكاوا أنه يتساءل ما إذا كان غصن قد هرب من اليابان خوفاً من إدانته في المحاكمة.

ونفى سايكاوا تماما زعم غصن بأنه أطيح به لأنه كان يحاول الدفع باتجاه الاندماج مع رينو.

وأضاف أن هذه القضية لا علاقة لها بالمخالفات القانونية التي اتهم بها غصن.