ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مدعومة بتفاؤل حيال اتفاق تجارة صيني أمريكي متوقع وبيانات صناعية قوية، في حين يراقب المتعاملون عن كثب التطورات في الشرق الأوسط بعد ضربات جوية أمريكية في العراق وسوريا.

وبلغ خام القياس العالمي برنت 68.99 دولارا للبرميل، في حين سجل الخام الأمريكي 62.34 دولارا للبرميل، وكلاهما أعلى سعر منذ 17 سبتمبر.

وللعام بأكمله، زاد برنت 27 بالمئة في 2019 وارتفع خام القياس الأمريكي زهاء 36 بالمئة.

وانحسرت العقود الآجلة أثناء الجلسة، حيث بلغت مكاسب برنت 28 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 68.44 دولار للبرميل.

وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات لتغلق على 61.68 دولارا للبرميل.