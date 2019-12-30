الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهرين

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهرين اليوم الاثنين وسط تعاملات ضعيفة في نهاية العام في حين نزل الدولار الأمريكي.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1513.29 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.33 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أعلى مستوى منذ 25 أكتوبر عند 1515.80 دولارا. وفي المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، نزل المعدن الأصفر 0.1 بالمئة إلى 1516.60 دولارا.

كما دعم الذهب انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة ما يجعل المعدن الأصفر أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب نحو 18 بالمئة منذ بداية العام، ويتجه لتسجيل أفضل عام منذ 2010 ويرجع ذلك بصفة أساسية لحرب الرسوم التجارية بين الصين والولايات المتحدة والمستمرة على مدى 17 شهرا وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 17.92 دولارا للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 951 دولارا. وفقد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1903.39 دولارات للأوقية.