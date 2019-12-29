السودان يؤجل رفع الدعم عن الوقود

المصدر: رويترز

قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح أمس السبت إن‭ ‬الحكومة ستؤجل رفع الدعم عن الوقود، والذي كان مقررا أصلا في ميزانية 2020.

وكان وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي قد قال يوم الجمعة إنه سيتم رفع الدعم عن الوقود تدريجيا وهو قرار يتسم بحساسية.

ولكن صالح، قال لرويترز إن "رئيس الوزراء ووزير المالية وعدد من الوزراء اجتمعوا مع ممثلين لقوى الحرية والتغيير واتفق الطرفان على تجميد قرار رفع الدعم في موازنة 2020 حتى انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس المقبل وعلى ضوء مقررات هذا المؤتمر تتقرر السياسات الاقتصادية للبلاد ومن ضمنها السياسات بخصوص دعم السلع".

وتمثل قضية إلغاء الدعم عن الوقود بحساسية لأنها ستؤثر على سكان يعانون منذ سنوات من أزمة اقتصادية وارتفاع معدل التضخم.