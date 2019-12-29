دول إفريقيا الوسطى تعتزم تغيير عملتها (الفرنك) المدعومة من فرنسا

المصدر: د ب أ

قال رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو إن اتحاد دول إفريقيا الوسطى يجب أن يدرس إجراء تغييرات على عملته المدعومة من فرنسا بعد أن وافقت ثماني دول في غرب إفريقيا الأسبوع الماضي على إدخال إصلاحات على اتفاقها القديم مع فرنسا.

وذكر الرئيس تيودورو أوبيانغ، متحدثا في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، إن الاتفاقية الحالية بين المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا وفرنسا بشأن فرنك الاتحاد المالي الإفريقي أصبحت "عتيقة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.

وأضاف أوبيانج للصحفيين في أبيدجان، العاصمة التجارية لكوت ديفوار أمس السبت: "نحن اليوم قادرون على إدارة عملتنا الخاصة من دون تدخل فرنسا".

واتفق الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا الأسبوع الماضي مع فرنسا على الإبقاء على ربط العملة باليورو مع نقل احتياطي عملتها من فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة بالمنطقة. ولن يكون لفرنسا ممثل في مجلس النقابة وسيتم تغيير اسم فرنك الاتحاد المالي الإفريقي إلى "إيكو".

وقال أوبيانغ: "الآن بعد أن عرفنا قرار غرب إفريقيا، ربما سنتجه إلى فعل نفس الشيء مع شريكتنا فرنسا".