ارتفاع عملتي بيتكوين ولايتكوين الرقميتين

المصدر: د ب أ

سجل سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفر ارتفاعا بنسبة 0.4% منذ الساعة الخامسة من مساء أول امس الخميس الخميس لتصل قيمتها إلى 7215 دولارًا في الساعة الرابعة وخمس عشرة دقيقة مساءً في نيويورك، وذلك وفقا لمؤشر الأسعار المجمع لوكالة بلومبرغ للأنباء.

وارتفع سعر عملة لايتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1.7 ٪ ليصل إلى 41 دولارا حسب منصة بيتستامب للتعامل في العملات الرقمية المشفرة ومقرها لوكسمبورغ.

ويقل سعرها الآن بنسبة 89 في المئة عن أعلى مستوى بلغته وكان 375 دولاراً في 19 ديسمبر 2017. وقد ارتفع سعرها بنسبة 38 % حتى الآن خلال العام الحالى.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 6ر2% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت مابين سبعة آلاف و68 دولارا وسبعة آلاف 253 دولارا. وهي تقل حاليا بنسبة 63% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 18 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 511 دولارا.

وانخفضت عملة ريبل المشفرة بنسبة 0.4 بالمئة لتصل قيمتها إلى 19 سنت، بينما انخفض سعر عملة ايثريوم بنسبة 0.7 بالمئة لتصل قيمتها إلى 125 دولار.