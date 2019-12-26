أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر

المصدر: رويترز

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الخميس، مدعومة بآمال إنهاء حرب التجارة الأمريكية الصينية وتقرير يظهر تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 16:22 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 48 سنتا إلى 67.68 دولارا للبرميل.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 48 سنتا أيضا ليسجل 61.59 دولارا.

وكلا الخامين القياسيين عند أقوى مستوياته منذ 17 سبتمبر الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، إنه ونظيره الصيني شي جين بينغ سيوقعان ما يسمى باتفاق المرحلة 1 لإنهاء نزاعهما التجاري والذي تم التوصل إليه في وقت سابق هذا الشهر.

ورفعت فكرة اتفاق موقع عليه الأسهم الأمريكية إلى مستويات جديدة، ودعمت العقود الآجلة للخام التي عادة ما تقتدي بالأسهم.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه لاستشارات التداول، في مذكرة: "تبدو السوق بصدد مواصلة ركوب موجة شهية المخاطرة المتنامية التي يسلط عليها الضوء ارتفاع الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة".

كانت حرب التجارة التي دارت رحاها قرابة العامين بين أكبر اقتصادين في العالم قد نالت من النمو العالمي والطلب على النفط.

ورغم ذلك، صعد برنت نحو 25% في 2019، مدعوما بتخفيضات معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا.

ودعم الأسعار أيضا بعد أن قال معهد البترول الأمريكي في ساعة متأخرة، الثلاثاء إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام تراجعت 7.9 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو ما فاق توقعات المحللين بكثير.

وما زالت أحجام التداول متدنية بسبب عطلة عيد الميلاد، والتي أخرت إصدار تقرير مخزونات النفط الرسمي يومين إلى الجمعة.