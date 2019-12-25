ارتفاع ملموس لأسعار الذهب عالمياً

المصدر: د ب أ

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا ملموسا في التعاملات الأمريكية أمس الثلاثاء في ظل التوترات الجيوسياسية مع زيادة الطلب على المعدن الأصفر في موسم تسوق عيد الميلاد.

وهناك مخاوف من إجراء كوريا الشمالية تجربة لصاروخ بعيد المدى بهدف الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة في المفاوضات الجامدة بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي.

وعلى الصعيد التجاري، تزايدت احتمالات التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين خلال وقت قريب، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن الولايات المتحدة والصين قريبتان جدا من توقيع اتفاق المرحلة الأولى بينهما.

كما أعلنت وزارة المالية الصينية خطة لخفض الرسوم على كمية كبيرة من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة ومنها اللحوم المجمدة والأدوية والمكونات الإلكترونية الدقيقة.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 10ر16 دولار، أي بنسبة 1ر1% إلى 80ر1504 دولار للأوقية تسليم فبراير المقبل وهو قريب من أعلى مستوى له منذ حوالي سبعة أسابيع.

كان الذهب قد أنهى تعاملات أمس بارتفاع قدره 8ر7 دولار، أي بنسبة 5ر0% إلى 70ر1488 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 354ر0 دولار إلى 853ر17 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0190ر0 دولار إلى 8275ر2 دولار للرطل تسليم مارس المقبل.