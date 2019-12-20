النفط يبلغ أعلى مستوى في 3 أشهر

المصدر: رويترز

استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الجمعة، وتتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي بفضل تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي ضغطت على الطلب وكذلك على آفاق نمو الاقتصاد العالمي.

و ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ستة سنتات أو 0.09 بالمئة إلى 66.60 دولارا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 61.12 دولارا للبرميل.

وعزز إحراز تقدم في النزاع التجاري المستمر منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، التوقعات بارتفاع الطلب على الطاقة في العام القادم.