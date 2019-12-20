ماذا يعني الكشف البترولي الجديد بالصحراء الغربية في مصر؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول في مصر، إن الكشف البترولي الجديد بمنطقة أبو سنان "كشف مهم يؤكد أن منطقة الصحراء الغربية واعدة لم تبح بعد بكل أسرارها".

وأوضح عبد العزيز، في تصريحات مساء الخميس، أن الكشف وُضع على إنتاج اليوم بمعدل 7 آلاف برميل من الزيت الخام، و10 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي، لافتا إلى تحقيق الكشف في ضوء التكنولوجيات الجديدة والخبرات المتنوعة، حسب ما نقل موقع "الشروق".

وقال المتحدث إن الكشف سيساهم في تحفيز الشركات العالمية من أجل توسيع أنشطتها وضخ استثمارات جديدة، مؤكدا أن الاكتشافات والنجاحات تأتي في إطار سياسة واستراتيجية المهندس طارق الملا، وزير البترول، لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف لزيادة إنتاج الزيت الخام بصفة خاصة.

وأوضح أن طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقات البترولية حجر الزاوية لتحقيق الاكتشافات، وارتفاع احتمالات المنطقة البترولية والغازية بإجراء عمليات مستمرة ومستدامة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، مشيرا إلى موافقة مجلس النواب على 17 اتفاقية بترولية لتوقيعها خلال الفترة المقبلة.

وشدد أيضا على حرص الوزارة على تغطية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية المختلفة، عبر استيراد جزء من الخام لتكريره في معامل التكرير المصرية، بالإضافة إلى إنتاج مصر من الزيت الخام.

وقالت وزارة البترول المصرية، أمس الخميس، إنه جرى تحقيق كشف نفطي جديد بالصحراء الغربية باسم "إيه.إس.إتش2" في منطقة أبو سنان.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الكشف جاء بعد انتهاء شركة برج العرب للبترول، التي تقوم بالعمليات في المنطقة نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت إنرجي مصر، من حفر بئر استكشافية ناجحة.

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