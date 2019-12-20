مصر تعلن عن اكتشاف بترولي جديد في الصحراء الغربية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مصر عن كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية، بإجمالي إنتاج يصل إلى 7000 برميل يومياً من الزيت الخام و10 ملايين قدم مكعب غاز يومياً، بحسب تقديرات الحكومة المصرية، وهو ما يساهم في زيادة إنتاج مصر من الزيت الخام لتقليل الاستيراد ورفع إنتاجية معامل التكرير، بحسب المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبد العزيز.

ويقع الكشف الجديد بالصحراء الغربية ASH-2 في منطقة أبو سنان، وتولت شركة برج العرب للبترول القائمة بالعمليات بالمنطقة حفر بئر استكشافية ناجحة ووضع الكشف على الإنتاج بمعدل 7000 برميل يومياً من الزيت الخام و10 ملايين قدم مكعب غاز يومياً.