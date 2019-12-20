استثمار إماراتي في جلوفو الإسبانية يرفع تقييمها إلى مليار دولار

المصدر: رويترز

قالت شركة جلوفو الإسبانية الناشئة لتوصيل الطلبات يوم الخميس إن تقييمها بلغ مليار دولار بعدما جذبت جولة تمويل جديدة استثمارا من مبادلة، صندوق الثروة السيادي في أبوظبي.

وقالت الشركة التي تتخذ من برشلونة مقرا إنها جمعت 150 مليون يورو (165.33 مليون دولار) من مبادلة وغيرها من المستثمرين مثل صندوق ليكستار لرأس المال المخاطر وإدينفست بارتنرز ودريك كيو.إس.آر التي سبق لها الاستثمار في جلوفو.

وذكرت الشركة أن هذه أول جولة تمويل تشارك فيها مبادلة مضيفة أن تقييمها يبلغ الآن مليار دولار أو ما يتجاوز ذلك.

وتعمل جلوفو في 26 دولة وتقدم خدمة توصيل لكل شيء من الوجبات إلى منتجات البقالة والأدوية وهي ثالث شركة تكنولوجيا إسبانية تتجاوز قيمتها مليار دولار.

اشترت الشركة بيتزا بورتال في بولندا في الآونة الأخيرة حيث تطور مركزا تكنولوجيا ثانيا.

وجمعت جلوفو 150 مليون يورو في أبريل نيسان وقالت إنها ستستخدم الأموال التي جمعتها في الآونة الأخيرة لتطوير قدراتها الهندسية وأنظمتها التكنولوجية.

وتركز جلوفو، التي تنافس أوبر ايتس ودليفرو، على أمريكا اللاتينية وأوروبا. ووفقا لبيانات من دليفري هيرو المساهمة في جلوفو سجلت الشركة خسائر من العمليات المستمرة بلغت 90 مليون يورو في 2018.