موسكو وكييف تتفقان على نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا

المصدر: د ب ا

توصلت روسيا وأوكرانيا أمس الخميس إلى اتفاق يسمح بنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا خلال مباحثات بواسطة من الاتحاد الأوروبى في برلين، حسبما أعلن ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية.

وقال ماروس: "بعد مباحثات مكثفة جدا، يسعدني كثيرا أن أقول إننا توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ على كافة العناصر الرئيسية".

وأوضح أنه ستتم مناقشة تفاصيل الاتفاق اليوم الجمعة، مشيراً إلى أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق.

وكان ممثلو روسيا وأوكرانيا قد اجتمعوا فى برلين لبحث التوصل إلى اتفاق جديد، حيث إن الاتفاق الحالي ومدته عشر سنوات ينتهي في غضون أسبوعين.