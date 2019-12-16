الذهب يرتفع مع هبوط الدولار

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

عوضت أسعار الذهب خسائرها المبكرة وارتفعت اليوم الاثنين في ظل ضعف الدولار بينما يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن اتفاق "المرحلة الأولى" التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1477.73 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.41 بتوقيت غرينتش. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1482.10 دولارا.

وكانت مكاسب الذهب محدودة إذ ارتفعت الأسهم بعدما أعلن أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق تجارة مبدئي وعلقا جزءا من الرسوم على السلع كان من المقرر أن تُفرض أمس الأحد.

ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب 15 بالمئة منذ بداية العام نتيجة حرب الرسوم الجمركية التي دامت لشهور وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1944.03 دولارا للأوقية، وكان المعدن المستخدم في السيارات قد سجل مستويات قياسية عند 1979.95 دولارا في الجلسة السابقة بسبب المخاوف بشأن الإمدادات.

وزادت الفضة 0.7 بالمئة إلى 17.05 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 932.62 دولارا.

 

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