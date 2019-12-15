تحالف سعودي صيني يفوز بتركيب عدادات ذكية بـ2.55 مليار دولار

المصدر: د ب أ

وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء على ترسية مشروع العدادات الذكية، الذي يشمل تركيب عشرة ملايين عداد ذكي لجميع المشتركين في المملكة، بتكلفة 56ر9 مليار ريال (55ر2 مليار دولار).

وقالت الشركة السعودية للكهرباء، في بيان لها نشر على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول"، اليوم الأحد، أنه سيتم تمويل المشروع من خلال موارد الشركة الذاتية بالإضافة إلى التمويل الخارجي، على أن يتم الانتهاء من المشروع في 30 مارس من عام 2023.

وأضافت أن الجهات المنفذة للمشروع تتمثل في تحالف شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة "الفنار للإنشاءات" لتنفيذ المشروع في القطاعين الأوسط والشرقي، وفرع شركة "تشاينا إليكترك باور إكويبمنت آند تكنلوجي المحدودة" لتنفيذ المشروع في القطاعين الغربي والجنوبي.

وأوضحت أنه سيتم توريد 5ر3 مليون عداد من قبل المصانع المحلية، وسيكون ثلث قيمة المشروع من المحتوى المحلي.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة فور الانتهاء منه.