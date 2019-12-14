انخفاض جماعي لأسعار العملات الرقمية المشفرة

المصدر: د ب أ

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" انخفاضا بنسبة 5ر2% منذ الساعة الخامسة من مساء أمس الجمعة (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى سبعة آلاف و59 دولار، عند الساعة الثانية عشرة مساء وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورغ.

وذكرت، اليوم السبت وكالة أنباء بلومبرغ أن سعر عملة لايتكوين انخفض كذلك بنسبة 9ر1% إلى 43 دولار، وهو يقل حاليا بنسبة 88% عن المستوى المرتفع الذي سجله في 19 كانون أول/ديسمبر 2017 وبلغ 375 دولار. وارتفع السعر بنسبة 47% حتى الآن خلال العام الجاري.

وانخفض سعر عملة إثريوم المشفرة بنسبة 5ر1% إلى 142 دولار.

كما تراجعت عملة ريبل المشفرة بنسبة 8ر1% إلى 22 سنت.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 7ر3% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين سبعة آلاف و8 دولار وسبعة آلاف و269 دولار. وهي تقل حاليا بنسبة 64% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 كانون أول/ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.