ألمانيا ستشجع الهجرة إليها من هذه الدول

المصدر: د ب أ

ترى الحكومة الألمانية أن البلاد ستعتمد خلال الأعوام المقبلة على نحو متزايد على هجرة العمالة الماهرة الوافدة من خارج الاتحاد الأوروبي.

وجاء في استراتيجية الحكومة الألمانية لجذب العمالة الأجنبية الماهرة، والتي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت، أن الدول التي سيُجرى جذب عمالة ماهرة منها، ستكون في بادئ الأمر المكسيك والبرازيل والهند وفيتنام على سبيل المثال.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة الألمانية قمة مع الولايات والأوساط الاقتصادية والنقابات العمالية في ديوان المستشارية ببرلين يوم الاثنين المقبل لمناقشة جذب العمالة المتخصصة من الخارج.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صرحت من قبل بأنه سيُجرى مناقشة سبل تفعيل قانون هجرة العمالة المتخصصة الجديد على نحو سريع.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من مارس المقبل، ويمهد القانون أمام العاملين المؤهلين من خارج الاتحاد الأوروبي للقدوم إلى ألمانيا.

وتشكو اتحادات اقتصادية منذ فترة طويلة في ألمانيا من نقص العمالة الماهرة في قطاعات محددة.

وجاء في استراتيجية الحكومة أن الاقتصاد الألماني على وشك مواجهة تحولات جذرية بسبب التغير الديموغرافي والرقمنة والقواعد الرامية لحماية المناخ، وأضافت: "نجاح التغلب على هذه التحديات يتوقف إلى حد كبير على مدى نجاح ألمانيا في تأمين قاعدتها المستقبلية من العمالة الماهرة".

وأشارت الاستراتيجية إلى أنه حتى إذا زادت العمالة الماهرة المحلية في ألمانيا، فإن التحول الديموغرافي بدون مزيد من الهجرة سيؤدي إلى "تراجع حاد في إمكانات العمالة الماهرة"، موضحة أنه من المتوقع أيضا تراجع الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا.